عارفة عبد الرسول: انتظروا مفأجاة في فيلم "النمس والإنس" مع هنيدي

انتهت الفنانة عارفة عبد الرسول من تصوير دورها بفيلم "النمس والإنس"، مع الفنان محمد هنيدي، والذى يجمع بينهم عدد من المواقف الكوميدية خلال العمل.

وقالت "عارفة"، لـ"الوطن"، أنها تجسد دور والدة الفنان محمد هنيدي، ولم تستقر الشركة المنتجة علي موعد عرض الفيلم حتي الوقت الحالي، ولكن الأحداث مليئة بالمفأجاءة مع هنيدي .

ويواصل المخرج شريف عرفة في مونتاج فيلم "النمس والإنس"، والعمل في مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة استعدادًا للعرض، وحتى الأن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

ويجسد محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويعرض حالياً للفنانة عارفة عبد الرسول مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني علي أحد المنصات الإلكترونية، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.