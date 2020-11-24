رئيس جامعة سوهاج يدلي بصوته في إعادة انتخابات النواب

أدلى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، بصوته في انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020، بمقر لجنته الانتخابية رقم 174 بمدرسة الدكتور طه حسين الابتدائية بمدينة ناصر.

ووجه عزيز، الدعوة لجميع منسوبي الجامعة ومن لهم حق الانتخاب بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية ومباشرة حقوقهم السياسية، مؤكداً أهمية المشاركة السياسية الفعالة في انتخابات مجلس النواب 2020، وممارسة الحق الدستوري الذي كفلته الدولة لكل مواطن، مما ينعكس على تنمية الوطن والحفاظ على مكتسباته.

ووجه "عزيز "رسالة شكر وتقدير لرجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية، مشيداً بدورهم في تنظيم العملية الانتخابية وتأمينها، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مطبقة للوقاية من فيروس كورونا.