"كبار العائلات" كلمة السر في إعادة انتخابات النواب بقليوب والقناطر

تشهد دائرة قليوب والقناطرالخيرية بمحافظة القليوبية، أجواء ساخنة، قبل جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، على المقعد الفردي الوحيد، بين درويش مرعي، مرشح مستقبل وطن، وكريم عزت، مستقل.

وكثف المرشحان من تحركاتهما في الدائرة؛ لكسب تأييد كبار العائلات، التي تعد كلمة السر في حسم الجولة باعتبار أن الدائرة تعرف باسم "العائلات العريقة"، التي تعد المكسب الحقيقي لأي مرشح في كسب المقعد الوحيد، الذي تجرى عليه الإعادة في دوائر المحافظة الـ6، التي حسمت 15 مقعدا دفعة واحدة من الجولة الأولى، من بين 16 فرديا للمحافظة.

ووضع درويش مرعي، مرشح مستقبل وطن، خطة مكثفة لزيارة مناطق وقرى الدائرة كافة، بمركزي قليوب والقناطر، بجانب حصوله على دعم مرشحا وقيادات الحزب الفائزين من الجولة الأولى، في الإعادة، ووعود من كبار العائلات والعمد ومشايخ العرب والشباب بالدعم والوقوف بجانبه لحسم المقعد.

وعقد المرشح عزت كريم، مستقل، عدة لقاءات بقرى مسقط رأسه بقليوب؛ لكسب تأييد أكبر عدد من مرشحي الدائرة المستقلين، الذين لم يوفقوا في الجولة الأولى، لتأييده وتكوين تحالف لمواجهة مرشح مستقبل وطن للفوز بالمقعد في الإعادة، وراهن على عدد من العائلات، منها السعدنة والضواهرة، لدعمه في مواجهة منافسه.

واستغل المرشحان صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأطلقا حملاتهما الدعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي والتحركات المكثفة واللقاءات الأسرية وبكبار العائلات بالقرى، لطلب الدعم والتأييد، وعرض برامجهم الانتخابية وحشد الأصوات.

من ناحية أخرى، أعلنت حملتا النائبان عادل عامر، والدكتور إبراهيم عويس، الفائز بنفس الدائرة من الجولة الأولى، تأييدهما لزميلهما خلال مرحلة الإعادة، وانضمامها لحملة المرشح درويش مرعي.

ووجه مرشح حزب مستقبل وطن رسالة للناخبين طالبهم فيها باستكمال مسيرة دعمه، والوقوف بجواره وحشد الأصوات.

وكانت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية، أظهرت حصد ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن على 15 مقعدا، من أصل 16 مقعدا فرديا، جرت عليها انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالمحافظة.