مصدر: قرار تعطيل الدراسة غدا بكفر الشيخ يشمل كليات ومعاهد الجامعة

قال مصدر بجامعة كفر الشيخ إن قرار تعطيل الدراسة بمحافظة كفر الشيخ، غدا الأربعاء، الذي أصدره المحافظ جمال نور الدين، يشمل الجامعة، نظرا للتحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، بشأن التوقعات بتساقط أمطار غزيرة غدا، على المحافظة.

أضاف المصدر أن الجامعة بصدد إصدار بيان تفصيلي بشأن تعطيل الدراسة بكافة كلياتها ومعاهدها غداً الأربعاء، على غرار القرار الذي أصدره محافظ الإقليم، بتعطيل الدراسة بكافة المراحل التعليمية، وذلك عقب الاتفاق مع مجلس الجامعة، اليوم الثلاثاء.

وتابع بأن هناك متابعة مستمرة مع الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم، بشأن انتظام الدراسة أو تعطيلها، وذلك مراعاة لمصلحة الطلاب والمحافظة عليهم.

وأصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرارا منذ قليل، بتعطيل الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، غدًا الأربعاء، بسبب موجة الطقس السئ ستتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى إخطار جميع رؤساء المراكز والقرى، مع ضرورة الاستعداد برفع درجة الطوارئ للقصوى.

وكان اللواء جمال نور الدين، أكد، صباح اليوم، أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ للدرجة القصوى، واستعدت لمواجهة هطول الأمطار المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، خلال الـ3 أيام المقبلة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، في بيان له، على رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة الأحوال الجوية في كافة الأنحاء، وسرعة رفع مياه الأمطار أولا بأول.