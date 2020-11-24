عاجل.. تعطيل الدراسة بجميع المراحل التعليمية في محافظة كفر الشيخ غدا

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا منذ قليل، بتعطيل الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، غدًا الأربعاء؛ بسبب موجة من الطقس السيئ، التي ستتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم إخطار جميع رؤساء المراكز وكذلك القرى، عبر الجهاز اللاسلكي بالمحافظة، في إشارة عاجلة للقرار، مع ضرورة الإستعداد برفع درجة الطوارئ للقصوى، تمهيدا للطقس السيئ المتوقع.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أكد صباح اليوم أن المحافظة رفعت حالة الطوارئ للدرجة القصوى، واستعدت لمواجهة هطول الامطار المتوقعة، حسب بيان هيئة الارصاد الجوية، خلال الـ3 أيام المقبلة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، في بيان له، على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية في الأنحاء كافة، وسرعة رفع مياه الأمطار، ورفع تقرير بالأعمال التي تمت في حينها.