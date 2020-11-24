عمرها 90 عاما.. أكبر مُعمرة بقرية الهنادي تدلي بصوتها في جنوب الأقصر

شهدت لجان الاقتراع بقرية الهنادي، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم، مشاركة "وردة" أكبر مُعمرة في المدينة، في التصويت بانتخابات مجلس النواب 2020، تأكيدًا منها على أهمية المشاركة في الواجب الذي يوليه الوطن.

وتعتبر "وردة" من أكبر المعمرات بمدينة إسنا، والتى يتعدى عمرها 90 عاما، ويعشقها الجميع من الكبار والأطفال لخفة ظلها وشخصيتها الجميلة مع الجميع، وشاركت في التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ كما شاركت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، كما قررت هذه المرة المشاركة أيضًا والتصويت في جولة الإعادة لاختيار مرشح يمثل دائرتها.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، كانت قد أكدت فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية وعددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تجري على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.

وباشرت الغرفة أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه، وجرى ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وعدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز اللانتخابية 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 283 لجنة فرعية.

وتجرى جولة الإعادة في الانتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر انتخابية بالمحافظة، ويفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.