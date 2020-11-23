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غرفة متابعة الانتخابات في الأقصر: اليوم الأول مر بدون عقبات

غرفة العمليات بالمحافظة: لم يتم تلقي أي شكاوى حتى موعد الإغلاق

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محمد عبد اللطيف الصغير
10:01 م | الإثنين 23 نوفمبر 2020
غرفة عمليات الاقصر

غرفة عمليات الاقصر

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، إغلاق اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، عقب انتهاء الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأول من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تُجرى على مدار يومي الااثنين والثلاثاء الموافق 23 و24 نوفمبر الجاري.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأول للتصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات، مع الالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وأنه لم يتم تلقي أي شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسية أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الاانتخابية يبلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

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