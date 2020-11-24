"نفس النهاية" لـ تامر حسني تحقق 5 ملايين مشاهدة في 4 أيام

تخطت أغنية "نفس النهاية"، للنجم تامر حسني، حاجز الـ 5 ملايين و160 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها بـ 4 أيام.

أغنية "نفس النهاية" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، توزيع وميكس أحمد عبد السلام، وضمن ألبوم حسني الجديد "خليك فولاذي".

أغنية "نفس النهاية"، هي ثامن أغاني ألبوم "خليك فولاذي"، بعد أن طرح تامر 7 أغاني خلال الفترة الأخيرة، هي "في جمال كده، كرهتني في الحب، قولني كلام، وبألف سلامة، اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا"، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا.

ويطرح "تامر"، الـ 4 أغاني المتبقية من الألبوم خلال الأيام المقبلة حيث يتكون الألبوم من 12 أغنية.

ومنذ أيام تداول عدد من محبي الفنان تامر حسني مقطع فيديو وصوراً له مع زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، بعد تراجعهما عن قرار الانفصال.

وكان تامر حسني، قد أحيا حفلًا غنائيًا خاصًا داخل أحد الملاهي الخاصة بأحد رجال الأعمال خلال الساعات الماضية.

وضجت صفحات "السوشيال ميديا" بخبر انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي، وتدخّل عدد من الفنانين للصلح بينهما، حيث قالت الفنانة أحلام: "حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر وأصالحهم وهما أحراااار".

وأضافت أحلام: "تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكرة كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرعة ويا ويلكم إذا غضبت".

"كمية الحقد والغيرة من بعض الناس غريبة جدًا بسبب خبر انفصال تامر حسني وزوجته.. شنو نوع هذول الناس"، كلمات قاسية انتقدت من خلالها المطربة العراقية شذى حسون، مترصدي الشائعات بعد تداول أخبار عن انفصال الفنان المصري وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

وتابعت: "وين المتعة في أن تفرح لما تشوف اتنين يحبون بعض بس صارت بينهم مشاكل أو انفصلوا أو اطلقوا.. شنو نقدر نسمي هالنوعية، شنو الكره والانحطاط؟ شيء يخوف الصراحة".

ووجّه "حسني"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، رسالة لزوجته، اعتذر خلالها عن الخلافات الواقعة بينهما، بعدما أعلنت مؤخرًا انفصالهما وتحضير أوراق الطلاق.

وكتب "حسني": "بسمة حبيبتي.. للأسف إنتي مافكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصّلوكي للزعل والبُعد فترة".

واستكمل الفنان: "المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

واستطرد تامر حسني: "بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك".