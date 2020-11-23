فيديو.. تامر حسني يفاجىء طفل صغير بزيارته في منزله

نشرت الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني عبر "فيس بوك"، فيديو لـ"تامر"، وهو يفأجي طفل صغير يدعي "يوسف" خلال زيارته له في منزله.

وعلق علي الفيديو قائلاً، "احلم بحاجة وناديني.. قوام هتلاقيني.. قدام عينيك"، وعبر الطفل عن سعادته فور مشاهدته لـ"تامر"، وقام باحتضانه لمدة طويلة.

يأتي ذلك بعد أزمة انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته الفنانة بسمة بوسيل، حيث ضجت صفحات "السوشيال ميديا" بخبر انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي، وتدخّل عدد من الفنانين للصلح بينهما، حيث قالت الفنانة أحلام: "حيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش حسافر مصر وأصالحهم وهما أحرار".

وأضافت: "تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين وعلى فكرة كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرعة ويا ويلكم إذا غضبت".

"كمية الحقد والغيرة من بعض الناس غريبة جدًا بسبب خبر انفصال تامر حسني وزوجته.. شنو نوع هذول الناس".. كلمات قاسية انتقدت من خلالها المطربة العراقية شذى حسون، مترصدي الشائعات بعد تداول أخبار عن انفصال الفنان المصري وزوجته المغربية بسمة بوسيل.

وتابعت: "وين المتعة في أن تفرح لما تشوف اتنين يحبون بعض بس صارت بينهم مشاكل أو انفصلوا أو اطلقوا.. شنو نقدر نسمي هالنوعية، شنو الكره والانحطاط؟ شيء يخوف الصراحة".

ووجّه "حسني"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، رسالة لزوجته، اعتذر خلالها عن الخلافات الواقعة بينهما، بعدما أعلنت مؤخرًا انفصالهما وتحضير أوراق الطلاق.

وكتب "حسني": "بسمة حبيبتي.. للأسف إنتي مافكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصّلوكي للزعل والبُعد فترة".

واستكمل الفنان: "المهم أنا مش هزعل منك، ولا يرضيني زعلك، إنتي حبيبتي وأم ولادي، وأنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللي عايز أقوله، لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".

واستطرد تامر حسني: "بيننا حب غالي وحياة كريمة، وأولادنا وبيتنا أغلى ما فيها، متهورة بس بحبك".