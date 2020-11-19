تامر حسني يطرح أغنية "نفس النهاية" من ألبومه الجديد

طرح الفنان تامر حسني أغنية جديدة بعنوان "نفس النهاية" خلال القناة الخاصة لشركة روتانا على يوتيوب، وجاءت الأغنية من كلمات أحمد المالكي ألحان مدين وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

وكان الفنان تامر حسني قد غير أرقام هاتفه المحمول، خلال الفترة الأخيرة، بعد محاولات الكثير الوصول إليه؛ من أجل التدخل في حل الأزمة بينه وزوجته بسمة بوسيل، وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من تامر حسني، أن الأخير رفض التعليق على الأمر، بعد توضيح الصورة كاملة عبر حسابه الشخصي، خاصة أنه تجمعه قصة حب كبيرة بزوجته بسمة بوسيل، وما حدث ما هو إلا خلاف بسيط، وحل الأمر.

يذكر أن الفنان تامر حسني، وجه رسالة لزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، اعتذر خلالها عن الخلافات الواقعة بينهما، بعدما أعلنت مؤخرا انفصالهما، وتحضير أوراق الطلاق.