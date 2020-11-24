طوابير طويلة أمام لجان الإعادة بالأقصر في اليوم الأخير

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اصطفاف مواطني الأقصر، في طوابير طويلة أمام مقار اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، وتصدر الرجال المشهد بالعديد من اللجان.

كما رصدت غرفة العمليات، أكثر من حالة مرضية لمواطنين أصروا على الذهاب، حرصًا منهم على الإدلاء بأصواتهم لترجيح كفة من يمثلهم، ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب 2020، في رسالة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق النيابي المهم، وعدم التخلي عن حقوقهم الدستورية، ومن المتوقع زيادة أعداد الناخبين بعد انتهاء ساعات العمل، حتي موعد غلق اللجان.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الأولى من الجولة الثانية منها بالأمس الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر، أن لجان دوائر محافظة الأقصر الثلاث كانت قد فتحت أبوابها في المواعيد المقررة، صباح اليوم، وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بجميع مدن المحافظة في موعدها، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمحيط اللجان.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 759. 836 ناخبًا، موزعين على 283 لجنة فرعية، و3 لجان عامة بثلاثة دوائر انتخابية، يخوضها 6 مرشحين، بواقع 2 للدائرة الأولى، و2 للثانية و2 للثالثة، يتنافسون على ثلاثة مقاعد، بواقع واحد بكل دائرة.

وشهدت عدد من لجان القرنة وأرمنت، تواجدًا نسائيًا مكثفًا منذ الصباح الباكر، وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط اللجان بصدادات مرورية لتأمينها، ولم تسمح للسيارات بالوقوف بجوارها.

واتخذت السلطات بالأقصر العديد من التجهيزات الخاصة بالانتخابات والتي تنفذها عبر حزمة إجراءات خدمية و احترازية للتيسير على الناخبين ودعم ممارستهم لحقوقهم الدستورية بالإدلاء بأصواتهم مع اتباع إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".