بيبب التزويغ.. إحالة العاملين بخمسة مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

قرر الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تشكيل لجنة متابعة للمرور على مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي بنها وطوخ، للوقوف على تواجد العاملين وتقديم الخدمة على أكمل وجه.

وكشفت اللجنة انتظام العمل بمركز شباب بنها، فيما تبين لها غلق مراكزشباب "كفر العرب وكفر فرسيس وفرسيس وسندنهور" في أوقات العمل الرسمية، وفي إدارة شباب طوخ جرى المرور على مراكز شباب "كفر علوان والحدادين والناصرية" وتبين أن المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل. .

وأوصت اللجنة جميع مراكز شباب بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والاهتمام بنظافة المراكز، وتعليق الخطة بلوحة الإعلانات الخاصة بالمراكز إلى جانب أسماء مجالس الإدارات وصفاتهم والعاملين بالمراكز ومواعيد عملهم.

وقرر وكيل وزارة الشباب والرياضة إحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة اليومية والمستمرة لمراكز الشباب.