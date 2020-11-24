إصابة 3 نتيجة انقلاب سيارة وضبط ناخب بحوزته بانجو بلجان اقتراع الأقصر

شهد محيط لجنة اقتراع بقرية الرياينة بمركز أرمنت غرب الأقصر، حادث انقلاب سيارة، ما تسبب فى إصابة 3 أشخاص بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلهم لمستشفى أرمنت التخصصي.

ونجحت قوات الأمن المكلفة بتأمين لجان الاقتراع، في ضبط شخص بحوزته بطاقة انتخابية مزورة، وكمية من مخدر البانجو بالأقصر، باللجنة العامة رقم 3 ومقرها مركز إسنا، وتم القبض عليه، وتحرير محضر قبل أن تباشر النيابة العامة التحقيقات معه.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبا، وعدد المراكز اللانتخابية 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 283 لجنة فرعية.

وتجرى جولة الإعادة في الانتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر انتخابية بالمحافظة، ويفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.

وكانت قد أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية وعددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تجري على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.

وباشرت الغرفة أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه، وجرى ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ.

وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين، بالالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والمشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية، لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم.

وتنتهي اليوم انتخابات المرحلة الأولى في 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي: (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح).

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وإلزام أطراف العملية الانتخابية كافةً بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.