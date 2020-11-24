حبس المتهم بقتل خطيبته في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة جنوب المنيا الكلية، حبس الشاب المتهم بقتل خطيبته، اليوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة فحص الكاميرات الخاصة بشارع التحرير بمنطقة شلبي للتأكد من صحة اختفاء الفتاة عقب توجهها إلي معهد التمريض لتلقي تعليمها، وعدم عودتها لمنزلها مجددا.

وقال مصدر قانوني إن نيابة جنوب المنيا الكلية قررت حبس "عمران.ن.م" 37 عامًا "شرطي"، مقيم بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا، بعد إعترافه بقتل خطيبته "رحمة محمد رضا" 20 عامًا، طالبة بمعهد التمريض، وتنفيذ جريمته بمفرده يوم 10 نوفمبر الجاري.

وكانت أجهزة الأمن، ألقت القبض على المتهم بعد الانتهاء من تحرياتها التى ترأسها العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، الذي شكل فريق بحث جنائي علي أعلى مستوي، تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية، وقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا.

وكانت تحريات المباحث، أشارت إلى أن الجاني استدرج خطيبته واستقلا دراجة بخارية لمكان الواقعة وقام بإغراقها في ترعة الإبراهيمية، وبضبطه ومواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، لرغبته فى فسخ الخطبة، كي يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها، وأحُيل المتهم للنيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.