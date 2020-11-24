بعد خروجه من السجن بـ8 ساعات.. ذبح شقيقته وطعن زوجها بالسكين

بعد 8 ساعات فقط من مغادرته السجن، نفذ جريمة قتل مروعة، فذبح شقيقته داخل شقتها في بولاق الدكرور، وطعن زوجها بالسكين، عندما تدخل للدفاع عنها، وحاول جيران المجني عليها منع المتهم من الهروب.

ثار المتهم وصرخ فيهم بقوله: "اللي عايز يموت يقرب مني"، ثم هرب من مسرح الجريمة، وأسرع الجيران في نقل زوج المجني عليها المصاب إلى المستشفى لإسعافه، بينما بقى جثمان شقيقته ملقى داخل المنزل، حتى حضرت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور.

دقائق قليلة مرت على الجريمة، وتلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من مستشفى بولاق الدكرور، بوصول سيدة جثة هامدة، وزوجها مصاب بالطعنات، وتم إسعافه داخل غرفة الرعاية المركزة.

انتقلت قوة من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن شقيق المجني عليها قتلها بعد ساعات من خروجه من السجن في قضية مخدرات، انتقامًا منها لأنها أهملت في أبنائه خلال المدة التي قضاها في السجن.

6 ساعات من البحث نجحت خلالها مباحث الجيزة بإشراف العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، والعقيد أيمن الشرقاوى مفتش المباحث، في القبض على المتهم، وبمواجهته أرشد عن السكين المستخدم في الجريمة، وتم اقتياده إلي ديوان قسم شرطة بولاق الدكرور لاستجوابه.

"يا باشا أنا طلعت من السجن لقيت ولادي متشردين في الشوارع، فرحت أعاتب أختي، وقلت لها هي الأمانة دي اللي حافظتي عليها، رميتي ولادي في الشارع، قالت لي أنا هعمل لهم إيه؟ امشي اطلع بره، انت جبت ليا العار انت وولادك".. بهذه الكلمات بدأ المتهم في شرح تفاصيل جريمته.

وبرر فعلته بأنه لم يتمالك نفسه، واعتدى عليها بالضرب بيده، وعندما تدخل زوجها وضربه بعصا خشبية، أخرج مطواة من ملابسه، وذبح شقيقته، وطعن زوجها في بطنه وهرب.

وأضاف المتهم خلال اعترافه أمام المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن شقيقته هى التي تعاملت معه بحدة، وسبته بعد أن عاتبها بسبب إهمالها الشديد في رعاية أبنائه، وأنها كانت سببًا في ارتكابه لجريمة قتلها.

ولفت إلى أنه أحضر المطواة من منزله، بعد ساعات من خروجه من السجن، وعندما ذهب للاطمئنان على أولاده، معتقدًا أنهم بصحبة شقيقته، فكانت المفاجأة أن شقيقته أخبرته أنها لا تعرف عنهم شيئًا، وأنهم طوال ساعات اليوم في الشارع، ويعودون في نهاية اليوم للنوم، واحيانًا يباتون خارج المنزل.

وقررت النيابة العامة، حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد والشروع في قتل زوجها، خلال مشاجرة جمعتهما في منزل شقيقته في بولاق الدكرور.