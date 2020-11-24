توقعات طقس 72 ساعة.. برودة ورياح وأمطار غزيرة ورعدية ببعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، توقعات الخبراء، بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، حتى الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020.

إذ يتوقع الخبراء، أن يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء، فيما يكون شديد البرودة ليلًا على محافظات شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأضاف الخبراء، أنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على القاهرة، يومي الأربعاء والخميس، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية، أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وتكون متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، ومتوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 25 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 13.

درجات الحرارة يوم الخميس 26 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

درجات الحرارة يوم الجمعة 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.