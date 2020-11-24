الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية تضرب البلاد حتى السبت

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، بيانًا بشأن الأماكن المتوقع سقوط الأمطار على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة من الأربعاء الموافق 25 نوفمبر وحتى يوم السبت الموافق 28 من الشهر نفسه على هذا النحو:

الأربعاء 25 نوفمبر

يتوقع الخبراء سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وتتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري ومدن القناة "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس".

أما القاهرة الكبرى، تشهد سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، وتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا".

الخميس 26 نوفمبر

يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق، من الوجه البحري ومدن القناة: "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس".

كما تشهد القاهرة الكبرى تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الجمعة 27 نوفمبر

ويتوقع الخبراء أن يشهد يوم الجمعة أمطارًا متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتكون متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

فيما تشهد القاهرة الكبرى ومدن القناة سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

السبت 28 نوفمبر

وتشهد السواحل الشمالية يوم السبت، تساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق: "الإسكندرية مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح"، فيما يشهد شمال الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية".