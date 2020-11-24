"رواد الجزيرة" يزورون متحف شرم الشيخ.. والمدير: قدموا مقترحات للتطوير

استقبل متحف شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفدًا من رواد نادي الجزيرة، للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة، من خلال سيناريو العرض المتحفي.

وأبدى الوفد إعجابهم بمعروضات المتحف خاصة مقتنيات الملك "توت عنخ آمون"، و"محاكاة المقبرة"، وأشادوا بطريقة العرض.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه يجرى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات الطبية للزائرين والعاملين بالمتحف، وترك المسافات الآمنة الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وأكد أن المتحف استقبل اليوم أيضًا وفد من مديري شركات السياحة بمدينة شرم الشيخ، للتعرف على مقتنيات المتحف، تمهيدًا للتسويق له بالتنسيق مع قطاع المتاحف، ومكتب وزير السياحة والآثار، وذلك بالتعاون مع قطاع التمويل.

وأشار مدير المتحف، إلى أن الوفد قدم عدد من المقترحات الخاصة بالترويج للمتحف خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن المتحف استقبل للمرة الثانية على التوالي مجموعة من طلبة وطلاب مدارس (British School)، وقاموا بجولة إرشادية لشرح مبسط للمقتنيات الفريدة بالمتحف.