تعليم المنوفية: استبعاد مدرس وآخرين من مدرسة تجارية بعد التحرش بطالبة

طالب مدير مدرسة "فيشا الكبري" التجارية بمركز منوف، باستبعاد مدرس من المدرسة لاتهامه بالتحرش بالطالبات، وأكد مدير المدرسة في مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن أخر تلك الوقائع كانت التحرش بطالبة في الصف الثاني الثانوي التجاري.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في بيان لها، منذ قليل، أن ولي أمر تقدم بشكوى لإدارة منوف التعليمية، أفاد خلالها بقيام معلم في المدرسة بالتلفظ بألفاظ غير لائقة مع طالبة بذات المدرسة، وجرى تحويل الشكوى للشئون القانونية بالإدارة فأوصت باستبعاد المدرس وأخرين من المدرسة، وجرى عقد اجتماع لمجلس الأمنـاء أوصى باستبعادهم بسبب إدانتهم في مخالفات أخرى منها القبض عليهم في قضايا دروس خصوصيـة .

وأضافت مديرية التربية والتعليم، أن القرار جاء لصالح العملية التعليمية واستقرارها، وتم تحويل الموضوع برمته للنيابة الإدارية لاستكمال التحقيقات، وبخصوص قيام بعض العاملين بالمدرسـة بإجراء مداخلات إعلاميـة دون الحصول على أذن كتابي مسبق بالمخالفة للتعليمات الوزاريـة بهذا الخصوص، تم استدعاؤهم للمديرية وإحـالتهم للشئون القانونيـة لإعمـال شئونهـا حيالهم، وأوضحت المديرية في بيانها، أنه لا تهـاون في اتخـاذ الإجراءات المناسبة بكل حزم تجـاه أي مخالفـات قد تضر بالعمليـة التعليمية .

وتقدم ولي أمر الطالبه، بشكوي رسمية إلي إدارة منوف التعليمية، ونشر والد الطالبة فيديو علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال فيه إن مدير المدرسة هو من قام بكتابة المذكرة لأنه لا يعرف القراءه والكتابة، مؤكدا أنه ذكر إدارة المدرسة اسم ابنته في المذكرة المقدمة ضد المدرس الذي تسبب في إنفصالها عن خطيبها، كما تسبب لها في العديد من المشاكل بالقرية، نافيا حصوله على أي مبالغ كما ادعى مدير المدرسة نتيجة تغيير كلامه عما كتبه في الشكوي .

وتسببت المشاكل المتكررة داخل المدرسة، ومطالبات الإدارة باستبعاد عدد من المدرسين بسبب مشاكل متنوعة، وآخرها واقعة التحرش، في حالة من الجدل والغضب بين أولياء الأمور وأهالي قرية فيشا الكبري بمركز منوف، مطالبين بوقف ما يحدث داخل المدرسة ووصفوه بـ"المهزلة"، مطالبين وزير التربية والتعليم بالتدخل لحل المشكلة ومنع تكرار تلك الممارسات اللتي تسئ لكل أهالي القرية وتسبب المشاكل.

من جانبه، نفي المدرس المشمول بقرار الإستبعاد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" التهم التي وجهتها إليه إدارة المدرسة ومن بينها التحرش بالطالبة، موضحا أن ولي أمر الطالبة نفي الواقعة جملة وتفصيلا، مضيفا أن ما حدث هو عدم إحضار الطالبة للكتاب في أحد أيام الدراسة .