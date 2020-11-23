محافظ المنوفية يستثني موظفي الصحة والتعليم من قرار "إجازة كورونا"

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، أن قرار منح إجازة 15 يومًا للموظفين لمواجهة تفشي فيروس كورونا لا يشمل العاملين بقطاعي الصحة والتربية والتعليم، وذلك للأهمية القصوى لهذين القطاعين في هذه الفترة.

وأكد المحافظ، أن القرار يسري علي أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، شرط تقديم مستند وتقارير طبية من هيئة التأمين الصحي يثبت ذلك كشرط للقيام بالإجازة.

يأتي هذا ضمن حزمة قرارات اتخذتها محافظة المنوفية، استعدادًا للموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وحرصًا علي صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد محافظ المنوفية على منع عقد كافة الاجتماعات واللقاءات أو الندوات والتي من شأنها تجمع واختلاط العاملين، على أن يُكتفى بعقدها من خلال الوسائل الإلكترونية عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك للحد من انتشار العدوى.

كما أصدر محافظ المنوفية، تعليماته لكافة العاملين بالمصالح الحكومية وجميع السائقين والركاب بمواقف الأجرة بنطاق المحافظة بضرورة الإلتزام بتعليمات مجلس الوزراء وارتداء الكمامة الطبية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين منعًا للإصابة بالفيروس، مؤكداً أن من يخالف ذلك يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

كما شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المصالح المعنية بنطاق المحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لتفعيل تلك القرارات على أرض الواقع بكل دقة وحسم.