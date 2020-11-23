شفاء مدير مكتب رئيس جامعة المنوفية من فيروس كورونا

أكدت مصادر مسؤولة بجامعة المنوفية، شفاء جلال عبدالسلام مدير عام مكتب رئيس الجامعة من فيروس كورونا المستجد وخروجه من مستشفى العزل الصحي، بعد أن تدهورت حالته الصحية أثناء خضوعه للغزل المنزلي.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "عبدالسلام" خالط أغلب قيادات الجامعة قبل إصابته بالفيروس، ما أدى إلى التشديد في الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة داخل مقر قيادة الجامعة.

علي صعيد متصل، أكد محمد الصاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، على الدعم الكامل من إدارة المستشفي لتوفير وسائل الوقاية اللازمة للعاملين بالمستشفيات، كما أكد على ضرورة الإلتزام بتقليل أعداد المرافقين للمرضى والزيارة وفقاً للوائح المستشفي وكذلك منع تواجد أى مرافق في غير أوقات الزيارة.

وشدد "الصاوي" على هامش اجتماع لقيادات المستشفيات الجامعية بالمنوفية، على ضرورة إلزام جميع العاملين والمترددين على المستشفيات الجامعية بارتداء الماسك الجراحى وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات بكل قوة.