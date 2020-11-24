محمود عبد العزيز.. حياة كانت مليئة بالأوجاع والأمراض النادرة

كشف الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في لقاء تليفزيوني قديم له بأنه كان دوما صاحب أمراض نادرة ابتلى بها فى الحياة وعاش بها لسنوات طويلة فى حياته، تخلص من بعضها بإجراء عمليات جراحية، ومنها مرض ظل معه حتى نهاية عمره.

من الأمراض النادرة التى مرض بها وتخلص بها بفضل إحدى العمليات الجراحية هو إصابته بكيس دهني على البنكرياس وهو الذى أصابه في الخمسينات من عمره وعلى أثره قام بإجراء عملية جراحية فى إحدى الدول الأوروبية من أجل أن يتخلص منه.

أما المرض النادر الثاني الذى لازمه حتى نهاية عمره هو حمى البحر الأبيض المتوسط الذى ظل مريضا به حتى نهاية عمره وهو مرض يصيب فعليا فردا من بين مليون إنسان يعيشون فى منطقة البحر المتوسط ويعانون منه بآلام شديدة فى البطن.

كما أن محمود عبدالعزيز أصيب قبل وفاته بسنوات بمرض فى عينيه جعله غير قادر على الرؤية بدون ارتداء نظارة شمس، حيث إن الضوء كان يتسبب فى ألم شديد فى عينيه.

أما قبل الوفاة، فقد أصيب محمود عبدالعزيز بالسرطان والذى اكتشفه فى البداية مع ألم شديد فى الأسنان والذى اعتقد فى بداية الأمر أنه تسوس ولكن مع مرور الايام السرطان انتقل إلى خمسة أماكن رئيسية منها الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ، ما جعل الأطباء في مستشفى "الصفا" يبلغون ولديه محمد وكريم بأن الحالة ميؤوس منها وأن الأمر مسألة وقت.

الفنان محمود عبدالعزيز كان قد رحل عن دنيانا فى 12 نوفمبر من عام 2016، بعد أن قدم للشاشة الصغيرة والتليفزيون مئات الأعمال الدرامية الهامة التى خلدته فى تاريخ الدراما، وكان من الفنانين القلائل الذين نعاهم جهاز المخابرات المصري عبر صفحات الجرائد.

https://fb.watch/1YZfuIelI9/