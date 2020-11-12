"الشناوي": محمود عبدالعزيز وعادل إمام اختلفا بسبب "رأفت الهجان"

كشف الناقد الفني، طارق الشناوي، عن تفاصيل الخلاف الذي وقع بين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والفنان عادل إمام، بسبب مسلسل "رأفت الهجان"، الذي كان مقررا أن يقوم ببطولته الزعيم.

وقال "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، على قناة الحياة الفضائية، الخميس، إن عادل إمام كان سيؤدي دور البطولة، لكنه اعترض على مسألة عرض المسلسل بطريقة "فلاش باك"، وحينها عُرض الدور على محمود عبدالعزيز، فوافق.

وأضاف الناقد الفني، أن الزعيم تضايق من قبول محمود عبدالعزيز للدور، وحينها حدث تراشق بينهما في الصحافة.

وأكد أن الفنان محمود عبدالعزيز قدم دورا وطنيا كبيرا في مسلسل رأفت الهجان، ولأول مرة في تاريخ المخابرات العامة، تصدر نعيًا لفنان وهو محمود عبدالعزيز.

كما كشف "الشناوي" عن الشخصية الحقيقية لـ"الشيخ حسني"، التي جسدها الفنان الكبير محمود عبدالعزيز في فيلم "الكيت كات"، وهو شيخ يُدعى "عيد الأبيض"، حيث التقى معه في واجب عزاء، وتعرف عليه، وجلس معه في اليوم التالي لمدة ساعتين، لكي يفهم شخصيته ويستطيع تقديمها بشكل جيد على الشاشة وبالفعل لاقت نجاحًا كبيرًا.

ومرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر من عام 2016، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام".

وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".

واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".

وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".