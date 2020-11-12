"الشناوي": محمود عبدالعزيز وعادل إمام اختلفا بسبب "رأفت الهجان"
كتب:
نعيم أمين
10:03 م | الخميس 12 نوفمبر 2020
عادل إمام ومحمود عبدالعزيز
كشف الناقد الفني، طارق الشناوي، عن تفاصيل الخلاف الذي وقع بين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والفنان عادل إمام، بسبب مسلسل "رأفت الهجان"، الذي كان مقررا أن يقوم ببطولته الزعيم.
وقال "الشناوي"، في لقاء مع برنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى شردي، على قناة الحياة الفضائية، الخميس، إن عادل إمام كان سيؤدي دور البطولة، لكنه اعترض على مسألة عرض المسلسل بطريقة "فلاش باك"، وحينها عُرض الدور على محمود عبدالعزيز، فوافق.
وأضاف الناقد الفني، أن الزعيم تضايق من قبول محمود عبدالعزيز للدور، وحينها حدث تراشق بينهما في الصحافة.
وأكد أن الفنان محمود عبدالعزيز قدم دورا وطنيا كبيرا في مسلسل رأفت الهجان، ولأول مرة في تاريخ المخابرات العامة، تصدر نعيًا لفنان وهو محمود عبدالعزيز.
كما كشف "الشناوي" عن الشخصية الحقيقية لـ"الشيخ حسني"، التي جسدها الفنان الكبير محمود عبدالعزيز في فيلم "الكيت كات"، وهو شيخ يُدعى "عيد الأبيض"، حيث التقى معه في واجب عزاء، وتعرف عليه، وجلس معه في اليوم التالي لمدة ساعتين، لكي يفهم شخصيته ويستطيع تقديمها بشكل جيد على الشاشة وبالفعل لاقت نجاحًا كبيرًا.
ومرت 4 أعوام على رحيل الفنان محمود عبدالعزيز، الذي غادر دنيانا في مثل هذا اليوم 12 نوفمبر من عام 2016، وفي ذكراه حرصت زوجته، الإعلامية بوسي شلبي، على إحياء ذكراه عبر حسابهاعلى موقع "إنستجرام".
وكتبت بوسي شلبي، عبر إنستجرام، قائلة: "أشعر بإحساس مؤلم يتملكني في ذكرى وفاتك حينما أتذكر تفاصيل رحيلك عني فجأة حينما أتذكر همس الناس من حولي بأنه مات حينما أرى العيون تبكي والقلوب تصرخ رافضة الإنصات".
واستطردت "4 سنين مرت على فراقك لي تغيرت فيها مجرى حياتي بالكامل، رأيت فيها خداع الدنيا خلف قناع بسمتها علمت فيها معنى كلمة حزن وأدركت ألم الفراق كل لحظة تمر عليّ أبحث عنك ولكنني لم أجدك ليتك تعود فكم أفتقدتك في حياتي".
وتابعت: "لقد سئمت دوري في تلك الحياة، تعبت من رسم البسمة على وجهي كي لا يشعر أحد بما داخلي، أفتقدك جدا وأشتاق لك، ولكن تلك حكمة لا أدرك مقصدها، هذه مشيئة الله وإن شاء الله نلتقي في جنات النعيم، وستبقى ذكرى جميلة معنا وفي قلوبنا دائما فرحمة الله عليك وجعل مثواك الجنة".