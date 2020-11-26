5 فوائد مذهلة للأفوكادو.. تعرف عليها

أشارت العديد من الدراسات والأبحاث إلى فوائد الأفوكادو التي تعود على صحة الانسان، وفيما يلي أهمها وفقا لتقرير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

1- فقدان الوزن أو زيادته والتخلص من النحافة، وقد تكون ثمرة الأفوكادو سيف ذو حدين بالنسبة لموضوع الوزن.

يمكن أن يساعد الأفوكادو في زيادة الوزن لمن يعانون من النحافة، فهو غني بالدهون المفيدة والسعرات الحرارية، حيث كل 100جم من الأفوكادو تمدنا بما يقارب 160 سعرا حراريا.

إدخاله ضمن نظام عالي السعرات كخيار صحي من حصص الدهون يعد فعالاً في زيادة الوزن.

أما بالنسبة لمن يعانون من السمنة وزيادة الوزن فيمكنهم تناول الحصص المحسوبة بطريقة سليمة منه، بصفته وجبة خفيفة وصحية غنية بالدهون والبروتين والألياف، التي قد تساعد على زيادة الإحساس بالشبع لفترة أطول.

2- فوائد الأفوكادو لصحة القلب والشرايين

من المعروف أن تناول الدهون المشبعة والدهون المتحولة قد يؤدي الى رفع مستوى الكولسترول والدهنيات الثلاثية في الدم، مما قد يشكل خطرا، ويزيد فرص التعرض لأمراض القلب والشرايين والجلطات.

إلا أنه في المقابل تناول الدهون غير المشبعة والأحادية كالأوميغا 3 والأوميغا 6، قد يكون له دورا كبيرا في خفض مستويات الكولسترول الضار LDL.

إلى جانب ذلك له دور في تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات، مما يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين، والوقاية بشكل خاص من أمراض القلب التاجية.

3- مصدر غني للدهون المفيدة الصحية

الافوكادو يعد مصدر رائع للدهون غير المشبعة والاحادية كحمض الأوليك، فكل 100غم منها تحوي ما يقارب 9.8 غم دهون أحادية غير مشبعة و 110 ملغم من الاوميغا 3.

كما تحتوي ثمرة الأفوكادو على الألياف وبعض المواد الكيميائية، التي تمنع امتصاص الكولسترول في الجسم مثل الفيتوستيرولز phytosterols، ومضادات الاكسدة مثل فيتامين E، وفيتامين C التي تمنع تأكسده، دور في تعزيز فوائد ثمرة الافوكادو للقلب والشرايين.

ولمعدن البوتاسيوم الذي يعتبر الأفوكادو مصدر له أيضا دور مهم جدا في المحافظة على اتزان السوائل في الجسم، والسيطرة على ضغط الدم، فكل 100 غم من الأفوكادو تحوي ما يقارب 485 ملغم بوتاسيوم.

وفي دراسة تم نشرها في أرشيف البحوث الطبية " Archives of Medical Research" وجد بان اتباع نظام غذائي يحوي الافوكادو لمدة أسبوع، ساعد في انخفاض مستوى الكولسترول الضار LDL والدهون الثلاثية بنسبة 22%، وارتفع مستوى الكولسترول الجيد HDL، بنسبة 11%.

4- فوائد الافوكادو للبشرة:بالتأكيد ماسكات (أقنعة) الافوكادو اكتسبت شهرتها من مدى نجاح فعاليتها للبشرة، وبشكل خاص البشرة الجافة، فالاحماض الدهنية التي يحويها الافوكادو تساعد في ترطيب البشرة واعطاءها النضارة.

وباحتواء الافوكادو على مضادات الأكسدة القوية مثل البيتا كاروتين، وفيتامين E، دور كبير في مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، وحماية الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

وجود فيتامين C كمضاد أكسدة في الأفوكادو مهم لحماية الخلايا، وجزء اساسي في عملية بناء الكولاجين وتكوينه في الجسم، كل هذا يجعل للافوكادو دور كبير في الحفاظ على البشرة وتحسينها.

5- فوائد الأفوكادو في مكافحة السرطان

بالإضافة لكون الأفوكادو مصدرا ثريا جدا بالعديد من المعادن والفيتامينات والالياف والاحماض الدهنية المفيدة، فهو ايضا غني بالعديد من المواد الكيميائية التي قد بينت الابحاث علاقتها بمكافحة السرطانات ونموها.

فمضادات الاكسدة القوية من بيتا كاروتين وكل من فيتامينات E ، C الموجودة في الأفوكادو لها دور كبير في مكافحة نمو الخلايا السرطانية وتطورها.