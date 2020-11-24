"الزراعة" تتخذ إجراءات لتجنب أضرار الأمطار على الثروة الحيوانية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدداً من النصائح لمربي الثروة الحيوانية والداجنة، للوقاية من التأثيرات السلبية للأمطار مع التأكيد على ضرورة تنفيذها خلال الأيام المقبلة والتي تشهد تساقط الأمطار على بعض المحافظات أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ضرورة تطهير مجرى السيول والمجاري المائية، وكذلك تطهير بالوعات تصريف المياه وشبكات الصرف الصحي، وتجهيز وسائل ومعدات وماكينات شفط المياه في المزارع.

شدد على ضرورة قيام أصحاب مزارع الثروة الحيوانية والداجنة القريبة من المناطق المتوقع أن يغمرها الأمطار بنقلها لأماكن أخرى بعيدة لعدم حدوث خسائر مادية، مع ضرورة إنشاء حواجز حول المزارع لمنع دخول أو تسرب أي مياه، والعمل على رفع منسوب أرضيات المزارع، وكذلك عمل صيانة للأسقف الخاصة بالمزارع، وتجهيز رصيد كاف من الأعلاف اللازمة لتغذية المواشي كإجراء احترازي في حالة الأمطار الغزيرة مع مراعاة تخزينها في أماكن جافة ونظيفة وبعيدة عن أي تسرب للمياه.

وأشار إلى ضرورة تجنب التنقل بالسيارات التي تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، خلال تساقط الأمطار، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاة بغطاء يمنع تسرب المياه، وكذلك التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها سواء كانت في المزارع أو المصانع أو محال الإتجار في الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن، فضلاً عن الإبلاغ الفوري في أقرب إدارة بيطرية أو زراعية أو على أرقام واتس أب القطاع (01558626681 - 01558626682)عن أية مشكلة بالقطيع، حتى يتم دراسة المشكلة وعلاجها في مهدها.

من جانبها شكلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لجنة متابعة مركزية بالقطاع، للتواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيواني بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكافة محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة الظروف الجوية الطارئة.