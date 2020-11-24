للحد من كورونا.. محافظ سوهاج يقرر تخفيض العمالة بالمصالح الحكومية 25%

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، كتاب دوري برقم 17 لسنة 2020م بالإجراءات الواجب إتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين .

وقرر المحافظ، اليوم، تخفيض العمالة بجميع المصالح الحكومية " الديوان العام، الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات التابعة" بنسبة 25% بالتبادل من إجمالي العمالة بكل مصلحة، على أن يقوم رؤساء المصالح والوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال تنفيذ القرار بما لا يؤثر على سير العمل وحسن انتظامه وتقديم الخدمة للمواطنين .

كما يحظر على جميع المصالح دخول المواطنين والعاملين بالمصلحة دون ارتداء "الكمامة"، وكذلك عدم تواجد أية تجمعات داخل المصلحة وتوزيع دفاتر الحضور والانصراف على مساحات متباعدة، وكلف المحافظ جميع رؤساء المصالح الحكومية باتخاذ الإجراءات الوقائية من خلال تعقيم وتطهير جميع المباني والمكاتب ودورات المياه بصفة يومية، على أن يتم العمل بتلك التعليمات اعتبارا من اليوم 24 نوفمبر ولمدة شهر .

يذكر أن مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، أفاد بان اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، أصيب بفيروس كورونا صباح، أمس الأول، وتم نقله إلى مستشفى العزل بجزيرة شندويل، دائرة مركز سوهاج.

وأشار المصدر إلى أن السكرتير العام، شعر بارتفاع في درجة الحرارة صباح الاحد وتم استدعاء سيارة إسعاف له وتم نقله لمستشفى الصدر بالمحافظة، وتم إجراء مسحه له وتبين إيجابية العينة، وأشار المصدر إلى أن السكرتير العام، تم نقله على الفور لمستشفى العزل بجزيرة شندويل، حيث يتلفي العلاج اللازم وفق بروتوكول علاج وزارة الصحة، لافتا إلى أن حالته العامة مستقرة.