مينا عطا بعد قدوم مولودته: من النهارده أبو "تمارا" راح أبو "تمارا" جه

أعلن الفنان مينا عطا عن رزقه بطفلته الأولى، تمارا وذلك بعد ان نشر صورا له فى احد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكشف من خلال إنستجرام الخاص به أنه رزق بطفلة وسماها "تمارا"، ونشر صورة وهو يحملها في المستشفى وعلق عليها بـ "الحمد لله ربنا رزقنى وبعتلى أحلى هدية النهارده بنتى وحبيبة قلبى / تمارا مينا عطا..عاوز دعوة حلوة منكم ليها ولمامتها ..ومن هنا ورايح أبو تمارا راح.. أبو تمارا جه".

طرح الفنان مينا عطا، أغنيته الجديدة "عملت جني"، الأغنية من كلمات إسلام راتب، وألحان محمود حسني، وتوزيع زيزو فاروق، وماستر أحمد جودة.

تعد هذه ثاني أغنية لـ"مينا" خلال الأيام الحالية، بعد أن كان طرح منذ أيام أغنيته الوطنية "عاشوا"، التي تحدث عنها قائلا: "إحنا كشباب بنبقي حاسين الموضوع جدا، فبيطلع مننا بالشكل ده علشان يوصل للناس بأبسط صورة، فهي تحرك مشاعرنا تجاه الوطن".

"عاشوا" من كلمات اللواء محمد هيكل، وألحان شريف حمدان، توزيع أحمد عادل".

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية القناة الأولي، أننا تواصلنا مع اللواء مروان عادل في قطاع العلاقات العامة والإعلام بالداخلية، لأنه كان يرغب فى إهداء عمل فني للجيش، وكان هذا أبسط عمل فني يمكن تقديمه هدية من الشرطة للجيش في ذكري انتصارات حرب أكتوبر.

وتابع أنه من الواضح مشاركة الشباب في الاحتفالات التى قام بها الأهالي خلال الأيام الماضية بجميع محافظات الجمهورية، وهذا أكبر دليل على زيادة وعي الشباب في الوقت الحالي، لأنهم يعرفون جيدا من يقوم بتضليلهم ومن يدلهم على الطريق الصحيح.