تقرير طبي لـ"عضو تدريس" بالأزهر يكشف إصابته بكورونا: يحتاج عزل

حصلت "الوطن" على صورة لتقرير طبي بكلية العلوم داخل جامعة الأزهر، التي تؤكد إصابة أحد أعضاء هيئة التدريس بإصابته بفيروس كورونا.

وتضمن التقرير الذي صدر من الإدارة العامة للشئون الطبية مستشفى الطلبة الجديد: "أن الشخص المصاب يعاني من إسهال وارتفاع في درجات الحرارة، ويوجد تاريخ حديث منذ خسمة أيام، وتم التوجيه بعزل منزلي لمدة أسبوعين، وأخذ العلاج اللازم حيث أنه "اشتباه كورونا".

وقال مصدر لـ"الوطن" أن في الوقت الحالي، ازداد انتشار فيروس كورونا بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب داخل كلية علوم جامعة الأزهر، الذي تسبب في امتناع بعض أعضاء هيئة التدريس، من الحضور إلى الكلية، والاكتفاء بالتدريس للطلاب باستخدام "أون لاين" فقط.

وأوضح المصدر، أن السبب في انتشار فيروس كورونا داخل كلية العلوم بجامعة الأزهر، هو زيادة عدد الطلاب في المحاضرات، وأن المقاعد المحددة لجلوس الطلاب لا تكفي للأخذ بالإجراءت الاحترازية، التي حددتها وزارة الصحة المصرية، وظغط إدارة الكلية الجدول المحدد للطلاب، فيتم حضور جميع طلاب الكلية في وقت واحد.

واختتم المصدر، أن البعض من أعضاء هيئة التدريس المقربين من الشخص المصاب، أجروا تحاليل لمعرفة إصابتهما بفيروس كورونا من عدمه.

وكانت "الوطن" قبل أيام، كشفت حالة إصابة بفيروس كورونا بجامعة الأزهر، وهو ما رد عليه توفيق نور الدين نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق

نور الدين: جميع الأشخاص معرضون للإصابة بكورونا

ومن جانبه، قال الدكتور توفيق نور الدين، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إن فيروس كورونا ليس سرا لكي تخفيه جامعة الأزهر عن الرأي العام، بل الطبيعي أن جميع الأشخاص معرضون للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة لاعب الكرة المصري محمد صلاح بالفيروس خلال فرح شقيقه والذي يدل علي زيادة الحالات وأن الجميع في خطر.

وأوضح توفيق أن جامعة الأزهر قامت بتوقيع بروتكولات مع وزارة الصحة لتوعية أبنائها الطلاب من خطورة فيروس كورونا، موضحاً أنه لابد أن يكون الطالب حريصا علي نفسه من خلال تطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة داخل وخارج الجامعة، مطالباً جميع الطلاب داخل جامعة الأزهر بعدم الذعر أو الخوف من هذه الشائعات.

وأكمل أن جامعة الأزهر تقف بجانب الدولة المصرية وجميع مؤسساتها للخروج من هذه الجائحة التي يمر بها العالم أجمع، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية من وقت إلي آخر عن فيروس كورونا.