أفاد تقرير طبي صادر عن الوحدة الصحية بقرية "الهياتم" بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، أن وفاة الطفل "محمد. ح"، 12 عاما، التلميذ بالصف السادس الابتدائي، بأنه لا وجود لآثار بجسده توضح الأسباب الحقيقية لوفاته، بينما رجحت إلى تعرضه لصعق كهربائي من مصدر غير معلوم.

وقال مسؤول تنفيذي بديوان محافظة الغربية، إنه لا صحة لتعرض الطفل للصعق من جهة أسلاك كهربائية عارية بأحد أعمدة الإنارة بذات القرية، لافتا إلى أنه تجرى صيانة دورية لكل الأعمدة بناءا على توجيهات اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، بالتنسيق مع مسؤولي الكهرباء، حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بوصول "محمد. ح. ا"، بالصف السادس الابتدائي لمشرحة مستشفى المحلة العام جثة هامدة.

كما تبين من الفحص وفاته عقب ملامسته لمصدر كهربائي غير محدد مصدره عقب خروجه من المدرسة.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والتأكد من صحتها، وصرحت النيابة بدفن الجثة.