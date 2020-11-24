غدا.. تعطيل الدراسة بجامعة الإسكندرية بسبب الأمطار

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بتعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع كليات ومعاهد الجامعة، بسبب موجة الطقس السيئ.

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تقرر استمرار الدراسة "أون لاين" فقط، وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويستثنى من القرار "القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين في إدارات الصحة والسلامة المهنية، و"النوباتجيات".

وتعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، مساء اليوم، لهطول أمطار غزيرة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح، فيما يتوقع أن تستمر موجة الطقس السئ حتى يوم الجمعة المقبل.

وأصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا بتعطيل الدراسة غدا الأربعاء بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.

وقرر المحافظ منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة إجازة، غدا، وهي "التربية والتعليم، التضامن الاجتماعي، الإسكان والمرافق، الطب البيطري، الزراعة، الأوقاف، التموين، التنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمساحة والري". بينما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تخفيف ضغوط المياه عن معظم أحياء المحافظة، بدءا من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل، بسبب تعرض الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار.