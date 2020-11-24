انهيار جزئي لعقار بمنطقة العصافرة بحري في الإسكندرية

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة العصافرة بحي المنتزه ثان في الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، دون حدوث خسائر أو إصابات، وجرى فرض كردونًا أمنيًا حول العقار حفاظًا على سلامة المارة.

وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه ثان، بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار بشارع "الملازم بسيوني" بمنطقة العصافرة بحري، وانتقل مسئولو الحي إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص واتخاذ اللازم.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم مكون من 9 طوابق، خالي من السكان، وانهيار شرفة إحدى الوحدات السكنية، دون حدوث إصابات، وقال أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه ثان، إنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.