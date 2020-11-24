أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية والمحافظة تعلن الطوارئ

اجتاحت مدينة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة علي مدار يومين متتاليين، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ لاستقبال نوة الأمطار الغزيرة مع منح إجازة للعاملين في القطاع الحكومي وتعطيل الدراسة في المدارس.

وأعلن الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بمدارس الإسكندرية "طلاب ومدرسين"، نظراً لسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، على أن يستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تخفيف ضغوط المياه عن معظم أحياء المحافظة، بدءا من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل، وأفاد بيان صادر عن الشركة، منذ قليل، أن تخفيف ضغوط المياه بسبب تعرض الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار، ما يتطلب مساعدة الجهات المعنية في التخلص من الأمطار.