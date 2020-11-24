تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بمدارس الإسكندرية "طلاب ومدرسين" ، نظراً لسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس ،على أن يستثنى من ذلك القيادات واطقم العمل والنوبتجيات، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية،وفي حالة تواجد أى رواكد مياه ناتجة عن الامطار بالمدارس يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، ويأتي ذلك فى اطار حرص سيادته على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والمدرسين .