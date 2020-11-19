"صحة" شمال سيناء تنفذ أكبر حملة تعقيم للمصالح الحكومية وجامعة العريش

وجهت مديرية الصحة بشمال سيناء جميع الفرق والكوادر الطبية والصحية المتخصصة، بتنفيذ أكبر عملية رش وتعقيم لجميع المقار الحكومية ومجالس المدن والمدارس والجامعات، لمواجهة فيروس كورونا بعد ارتفاع عدد الإصابات بمستشفى العريش العام.

ونفذ قسم الملاريا عمليات رش وتعقيم أقسام جامعة العريش، بعد وصول اثنين من الموظفين العاملين بإحدى الكليات مصابين بأعراض فيروس كورونا.

فيما كثف قسم الملاريا عمليات الرش والتعقيم بعدد من المصالح الحكومية ومجالس المدن بعد الانتقادات التى وجهها نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعى بعدم اتخاذ المديرية والهيئات الأخرى الاحتياطات المطلوبة بشأن الموجة الثانية من كورونا، التى أنتشرت بشكل ملفت فى بعض المناطق بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد.

وبحسب بيان مديرية الصحة، فإن عدد المحتجزين من أهالى العريش في العزل المنزلي وصل إلى 51 شخصا خلال آخر أسبوعين من الشهر الجاري، بالإضافة إلى حجز 4 أشخاص بمستشفى العريش العام، ثبتت إيجابية حالتين منهم، وجاري أخذ العينات من اثنين آخرين.

وفى مدينة الشيخ زويد، كثف قسم الملاريا عمليات الرش والتعقيم في المدارس والمعاهد الأزهرية، بحسب توجيهات مديرية الصحة والسكان بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد حسن، مدير الصحة في الشيخ زويد، إنه تم رش وتعقيم مدرسة الصناعة الثانوية والإدارة التعليمية ومكتب البريد والتضامن الاجتماعى والتأمينات، وجاري تعقيم مجلس المدينة ومركز شباب الكوثر.

وطالب مدير الصحة المواطنين بعدم الخروج من المنزل بدون عملية الرش والتعقيم ولبس الكمامات، وأخذ الاحتياطات المطلوبة تحسبا للإصابة بالفيروس.