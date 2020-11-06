ضمن 13 مصابا.. وفاة طفل بمستشفى العريش بعد حادث تصادم سيارتين

أفادت مصادر طبية بمستشفى العريش العام، أن طفلا توفي خلال خضوعه للعلاج بقسم الطوارئ بالمستشفى، نتيجة كدمات بأنحاء متفرقة في جسده.

وتوفي الطفل معاذ جمال، 9 سنوات، بعد تعرضه لكدمات بالجسم، بعد نقله إلى مستشفى العريش العام؛ نظرا لتأخر حالته الصحية.

ووصل الى مستشفى العريش العام، صباح اليوم، 13 شخصًا مصابين بإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارتين، في أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، بمناطق غرب العريش.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، في أثناء سيرهما على طريق "العريش/القنطرة شرق"، في منطقة الميدان غرب مدينة العريش.

وقال مصدر بمستشفى العريش العام، إن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

وذكرت مصادر طبية فى مستشفى العريش العام، أن المصابين إثر حادث سير غرب العريش، هم: عمر ماهر إبراهيم، 23 عاما، بجروح متفرقة بالجسد، وفايز عبدالله سويلم، 25 عاما، بجرح قطعي في فروة الرأس، وريتاج جمال عبدالله، 10 سنوات، بجرح قطعي في فروة الرأس، وأميرة جمال عبدالله، 12 عاما، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ومعاذ جمال عبدالله، 9 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم، وكريم سامي سعد، 38 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وإسلام محمد زعرب، 19 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج أيضا.

كما أصيبت مريم سالم عامر، 36 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وفاطمه إسماعيل عيد، 60 عاما، باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وناجي كمال محمد، 22 عاما، بجروح متعددة بالرأس، وليلى هاني محمد، 23 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وأريج جمال عبدالله، 5 سنوات، باشتباه كسر بالساقين، وعمر جمال عبدالله، 4 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسد.

وكان حادث وقع على طريق "العريش/القنطرة شرق"، صباح اليوم، بمنطقة الميدان، بين سيارتين، أسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة، ونقل المصابين إلى مستشفى العريش العام.