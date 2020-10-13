بتكلفة 245 مليون.. محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال الرصف بالحسينية

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معدلات تنفيذ أعمال الرصف الجارية بمركز ومدينه الحسينية، خلال لقائه اليوم، مع المهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق.

وقال المحافظ إن الأعمال الجاري تنفيذها 17 مشروعًا بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظه بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه للوصول إلى بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد المحافظ على الزام الشركات المسند لها الأعمال بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافه الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أن الأعمال لازالت مستمرة في مشروع إزدواج طريق "فاقوس - الحسينية" كمرحلة أولى، بطول 13.5 كم وتكلفة 67 مليون جنيه، حيث بلغت نسبه تنفيذ الأعمال 7.4% إلىى جانب أعمال إزدواج نفس الطريق، مرحلة ثانية، في المسافة من كفر عمار وحتي فاقوس بطول 12 كم وتكلفة 80 مليون جنيه .

وأضاف مدير مديرية الطرق أنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق ‏جسر مصرف "رمسيس - ترعة السلام" القطاعين الأول والثاني بطول 23 كيلو متر وتكلفة 18 مليون و 800 ألف جنيه.