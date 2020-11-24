جامعة المنصورة: غدا يوم عمل عادي "مفيش إجازات"

أكدت جامعة المنصورة، استمرار المحاضرات للطلاب بالجامعة دون أي تعديل في الجداول الدراسية بقطاعي التعليم والمستشفيات، مشيرة إلى أنه يوم عمل عادي بالنسبة للعاملين بالجامعة.

ونشرت الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة بيانا، اليوم، وجهته إلي منسوبيها قالت فيه:" إيماء الى ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن منح العاملين والطلاب إجازة غدا بمحافظة الدقهلية، يرجى العلم، بأن غدا الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 يوم عمل عادى ولا توجد أي إجازات وأن المحاضرات وأعمال الامتحانات مستمرة كما هو معلن بالجداول مسبقا"

وذكر البيان: "بالنسبة العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات لا توجد إجازات والعمل مستمر طبقا لمواعيد الحضور والانصراف ولا يوجد أي تعديل، لذا لزم التنويه والجامعة غير مسئولة عما ينشر".

وقرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة لتلاميذ وطلاب المدارس بنطاق محافظة الدقهلية غدا الأربعاء 25 نوفمبر الجاري نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس او تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة.

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان له، أن قرار تعليق الدراسة غدا الأربعاء للتلاميذ والطلاب بالمدارس جاء لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب .

وشدد محافظ الدقهلية علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة، والتنبيه عليهم بتوخي الحذر أثناء السير علي الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة والأشجار، والمنازل والشرفات القديمة ببعض المناطق.

وأكد جاهزية كافة المعدات بالوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية، وكذا شركة الكهرباء لمواجهة أي تداعيات، كما وجه محافظ الدقهلية إلى ضرورة الاستعداد من قبل مرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع أي طارئ حرصا علي سلامة المواطنين.