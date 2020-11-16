تشغيل أحدث جهاز أشعة مقطعية بمركز الكلى في جامعة المنصورة

أجرى الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، جولة تفقدية اليوم، بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، بعد إضافة أحدث جهاز للأشعة المقطعية للمركز، في حضور الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والسالك البولية، الدكتور أيمن الرفاعي، نائب مدير المركز، الدكتور محمد أبو الغار، نائب مدير المركز ومدير العيادات الخارجية، والدكتورة هدى الرفاعي، رئيس قسم الأشعة بالمركز، في إطار خطة تطوير وتحديث بعض الوحدات بالمركز لتقديم أفضل خدمة طبية

وقال الدكتور باسم صلاح، إنه جرى ضم جهاز الأشعة المقطعية الجديد بالمركز إلى المنظومة الطبية وهو أحدث جهاز من هذا الموديل يتم تركيبه في مصر بتكلفة إجمالية 6.4 مليون جنيه تبرع من "آل محمد كريم" والجهاز من إنتاج شركة فيليبس وهو أحدث نموذج يقوم بتصوير 128 مقطعا.

وأضاف صلاح، في تصريح صحفي، أن الجهاز يتميز بسرعة الفحوصات مصحوبة بصور ذات جودة عالية ما يساعد فى تقليل فترة الفحص الطبي وإجراء عدد كبير من الفحوصات مقارنة بالأجهزة الأخرى، إلى جانب تقليل انبعاث الأشعة لأدنى حد ممكن فى أجهزة الأشعة المقطعية، وتحضير مرضى زراعة الكبد من خلال التقييم الدقيق للحجم والأوعية الدموية بصور ثلاثية الأبعاد، الدقة فى إجراء الأشعة التداخلية مثل أخذ العينات من الأورام المختلفة، التحليل الدقيق للأورام المختلفة، تقييم جلطات المخ مبكرا.

من جهة أخرى، نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنصورة حلقة نقاشية بعنوان تأثير الأزمات على سوق العمل المحلى "دراسة حالة أزمة كورونا" وتناولت الحلقة مناقشة التغييرات الطارئة على طبيعة سوق العمل في ظل انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على فرص التوظيف، والمهارات المطلوب إكسابها للطلاب لزيادة فرص التعامل مع الأزمات، ومقترحات الشركات لزيادة فرص التوظيف في ظل الأزمة الحالية " فرص ومبادرات".

وأكد الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب خلال كلمته على قوة الدولة المصرية لقدرتها على مواجهة جائحة كورونا ودلل على ذلك بعقد مثل هذه الجلسة النقاشية التي تتيح مناقشة فرص عمل للشباب، وتمنى أن تثمر المناقشات بالخروج بمقترحات تنفيذية.

وأعلن عن الاستعداد للشراكة مع مختلف الجهات التي تتيح فرص للخريجين، ونوه إلى إطلاق الجامعة للبرنامج التدريبي Tracks الذى يتيح للطلاب إجادة مهارات غير مرتبطة بمجال الدراسة.

ورحب محمد عطوة ، عميد كلية التجارة، بالحضور، كما بين أهمية الانتقال من الأعمال اليدوية إلى الأعمال الإلكترونية للتغلب على مشكلة التعامل المباشر في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعايش مع جائحة كورونا.

وأشار الدكتور طارق غلوش، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية المساهمة في تقديم حلول لمشكلات المجتمع وأزماته، كما نوه إلى التأثر الكبير الذي شهدناه خلال جائحة كورونا في مختلف القطاعات.

وعرضت تغريد السيد، نائب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدوار مراكز التوجيه المهني بالجامعات المصرية كمحاولة لتقليل الفجوة بين الخريج وسوق العمل من خلال تقديم الدعم الفني وورش العمل من الجامعة الأمريكية كشريك للجامعات المصرية في عملية التأهيل والتدريب.