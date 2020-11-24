القومي للبحوث: بدء التجارب الإكلينيكية للقاح كورونا المصري قريبا

كشف مصدر مسئول بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه قريباَ سيتم البدء في الاختبارات للقاح كورونا المصري، "covied vacc1"، السريرية على المتبرعين، وذلك بعد صدور موافقة هيئة الدواء المصرية ومنحها التراخيص اللازمة للمصنع الخاص بإنتاج اللقاح، مؤكداً أن المركز أنهى جميع التجهيزات المتعلقة ببدء التجارب، أبرزها تجهيز قوائم المتبرعين.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التجارب الإكلينيكية للقاح ستجرى على عدد من المراحل، تبدأ بالعشرات والثانية المئات والثالثة هي المرحلة الكبرى بالآلاف، مؤكداً أن التجارب المعملية أثبتت فاعلية وإيجابية اللقاح على فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث، آخر المستجدات لفريق العمل البحثى المكلف بتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قائلا: "تم اجتياز المراحل الأولية للتعرف على نوعية الفيروس والتتابع الجينى له من عزلات مصرية، وتم تقسيم العمل على ثلاث فرق بحثية "، موضحاً أن الفريق الأول توصل لإنتاج وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوصول إلى أربعة أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس، وأحد هذه اللقاحات الأربعة وصل إلى مرحلة التجارب الإكلينيكية، لافتا إلى أنه تم تقديم ملف كامل إلى هيئة الدواء المصرية وقد أجازت الجزء البحثى الخاص بالمركز.

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث، أن الهيئة تقوم الآن بتقييم إحدى الشركات التى سوف تقوم بإنتاج العينات الأولية (عينات الإنتاج القياسية) للبدء فى المرحلة الأولى من التجارب السريرية على المتطوعين.

وتابع: أما مجموعة العمل الثانية فكانت تعمل على إنتاج وتطوير علاجات للفيروس، وقد تم التوصل إلى أربع مواد مستخلصة من مصادر طبيعية، وهى الآن فى مرحلة التجارب الإكلينيكية مع أحد المستشفيات أما المجموعة الثالثة فيتعلق عملها بتقدير الأجسام المضادة فى عينات الدم الواردة للمركز من جميع المستشفيات الجامعية الحكومية، وكذلك تطوير المجموعات التشخيصية الخاصة بالتعرف على فيروس كورونا المستجد، وقد تمكن الفريق من إنتاجها.