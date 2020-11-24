مستشار الرئيس: لا تبنوا آمالا كبيرة على لقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ الوقاية من فيروس كورونا تبقى على رأس أولويات الدولة، مطالبا بعدم بناء آمال كبيرة على اللقاحات، "عشان نقضي على الفيروس وتتكون أجسام مناعية تدي الأشخاص مقاومة، فده هيأخد على الأقل سنتين، لكن اتباع أساليب الوقاية هو خط المواجهة الأول اللي بيحمي من الفيروس".

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ الأدوية التي استخدمت لفيروس كورونا، أدوية مساعدة وليست علاجية، والعلاج الأساسي هو علاج المضاعفات التي تحدث نتيجة للمرض، لكن لا يوجد علاج حتى الآن للفيروس.

وتابع أنّ الفيروسات لديها قدرة غريبة على التحول والتحور، "يعني الفيروس بسرعة بيكتسب مناعة شديدة جدا عشان يقدر يعيش، حتى الإنفلونزا العادية الموسمية أوقات كتير بيكون لها تداعيات كتير تشبه اللي بيحصل في فيروس كورونا، ولهذا السبب سواء الإنفلونزا العادية أو كورونا يجب أن نأخذ احتياطتنا، لكن حتى اللحظة لا يوجد دواء يقاوم الفيروس".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إلى أنّ الدواء الذي يستخدم لعلاج مرض ما في بدايته، يخضع لتجارب معملية على حيوانات التجارب ثم على البشر: "بياخد سنين، مبيطلعش في شهرين أو تلاتة، حتى التطعيمات تسجل في الدول بما يسمي (التسجيل الإجباري أو الطارئ)، لأنها لم تأخذ الفترة الزمنية الكافية حتى نتأكد بشكل قاطع من أمانها".