خبير بـ"الصحة العالمية" للمصريين: ابتعدوا عن الشائعات حول كورونا

وجه الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون في فرنسا، والخبير في منظمة الصحة العالمية، رسالة إلى المصريين، قائلا: "لا تخافوا من اللقاحات، وابتعدوا عن الشائعات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف "مكي"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية رشا مجدي، أن هناك بعض الشائعات منها أن بيل جيتس يريد وضع جزيئات من النانو في جسم الأشخاص ليقتلهم، وهذا كله كذب، وبيل جيتس يدعم اللقاحات للدول الفقيرة منذ 20 سنة، وتم القضاء على الشلل، ومرض الجدري بفضل هذه المساعدات، مؤكدا: "ابتعدوا عن الشائعات لأن العلم نور والجهل ظلام".

وتابع أستاذ علم الفيروسات بمستشفى ليون في فرنسا، أن مصر تطور لقاح لفيروس كورونا، ولديها كل الإمكانيات لإقامة مصانع للقاحات، وكل دول العالم تدعم العلماء لإنتاج اللقاحات.

وشدد على أن مصر لها وجود كبير في منظمة الصحة العالمية، وهناك معاهدة بين 155 دولة لتوزيع اللقاحات، ومصر موقعة عليها، لافتا إلى أن سعر اللقاح –وفقا للاتفاقية- ما بين 5 يورو و15 يورو، ولكن اللقاح الروسي سيتم طرحه بسعر رخيص قد لا يكون بثمن الزجاجة الموضوع بها، ولكن يجب الحصول على رخصة من منظمة الصحة العالمية.

وأكد أن مصر حتى لو استوردت اللقاح، فهناك الكثير من الدول الأوروبية التي تنتجه، فربما الشركات التي حصلت على رخصة لتصنيع اللقاح قد تمنح الرخصة لدول أخرى لتصنيع اللقاح.

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و 6560 حالة وفاة.