‏غدا.. إبراهيم فايق يعود للشاشة بعد تعافيه من الجلطة

يستأنف الإعلامي إبراهيم فايق، تقديم برنامجه "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، اعتبارًا من غد الأربعاء، وذلك بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وكتب إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "على بركة الله.. غدًا الأربعاء أعود للظهور مجددا عبر برنامج جمهور التالتة.. واحدة واحدة كده مع بعض.. معنديش كلام أقدر أشكر بيه كل الناس.. كل الناس بمعنى كل الناس، ربنا نجاني بفضل دعواتكم وحرفيًا أنا اكتشفت إن أنتم الرحلة والكنز والعزوة اللي بتحامى فيها، ربنا يخليكم ليا".

وكان إبراهيم فايق، قد تعرض لجلطة بالرئة، قبل أيام، دخل على أثرها العناية المركزة، لإجراء جراحة عاجلة، قائلًا: "شعرت بألم شديد في الصدر والظهر والذراع بشكلٍ مفاجئ خلال طريقي لتقديم البرنامج، وغيرت اتجاهي وذهبت إلى المستشفى رغم إن ماكنش عندي أمل خالص أن أوصل المستشفى".

وقال في تصريحٍ تلفزويني له، إنه ذهب إلى المستشفى بين الحياة والموت، مطالبًا الجميع بأن يتقوا الله: "ممكن في أي يوم مش موجود مش عاوز صورتي تتشوه التعب ملوش علاج بتناول هرمونات".

وأرجع إبراهيم فايق، سبب إصابته إلى بعض الجينات الوراثية في عائلته ورثها عن والده المتوفى، مُعربًا عن استياءه الشديد من شائعة وفاته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المذيع الرياضي إلى أن شقيقه أيضا لديه رسم قلب غير مبشر، وتم التعرف على ذلك أثناء مرافقته له في المستشفى.

وألمح "فايق"، أن وعكته الصحية الأخيرة جعلته يرى أشياء ربما لم يعشها من قبل بسبب مرضه الشديد وتوقعه الوفاة في أي وقت، إلا أن الطبيب المعالج له عالجه بشكل سريع.

يذكر أن إبراهيم فايق في بداياته، تعرّف إلى الإعلامي أحمد شوبير الذي ساعده في دخول مجال الإعلام، حيث عمل معه كمراسل في قناة الحياة عام 2008 ببرنامج "الكورة مع شوبير"، وبعد 3 أشهر من عمله كمراسل، قرر "شوبير" أن يجعله يقدم فقرة "الأجندة" في آخر برنامجه لمدة 3 دقائق.

تدرج "فايق"، في قناة الحياة، حتى قدم البرنامج الرياضي الرئيسي بها "الملاعب اليوم"، ثم انتقل بعدها لقناة "مودرن كورة" فقدم الاستوديوهات التحليلية، وقدم البرنامج الرئيسي أيضًا "كورة النهاردة"، و"كورة عربية"، و"كورة نيوز"، حتى انتقل بعدها لقناة "مودرن سبورت"، ليعمل مع الإعلامي أحمد شوبير مجددًا.

انضم لمجموعة قنوات "cbc"، حيث قدّم برنامج “ساعة رياضة” على شاشة cbc Extra لمدة سنتين و3 أشهر، حتى مارس 2016، تلاه برنامج “السوبر” حتى أغسطس 2016، ثم انتقل بعدها إلى قناة soprts dmc في سبتمبر من نفس العام، لتقديم برنامج "الحريف"، وانتقل بعدها إلى قناة "النهار"، قبل أن يستمر في قناة "أون تايم سبورت".

كما يخوض تجربة العمل الإذاعي، من خلال تقديم برنامج "ملعب 9090" على "الراديو 9090"، منذ فبراير 2015 حتى الآن.