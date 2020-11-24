الطالبة نور سائقة الـ"توك توك": بكسب 30 جنيه ونفسي أقابل السيسي

عرض برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامي محمد شردي، فقرة خاصة مع الطالبة "نور" التي تعمل سائقة "توك توك"، بمحافظة الشرقية إلى جانب دراستها بسبب سوء الحالة المادية التي تمر بها أسرتها.

وقالت "نور"، خلال الفقرة إنها تعلمت قيادة "التوك توك" وهي في الصف الخامس الابتدائي، وكانت تعلم أنها ضد القانون، ولكن ظروف أسرتها المعيشية صعبة للغاية، لأن والدها تعرض لحادثة مروعة، وأصبح يعاني من العديد من المشاكل الصحية، منها ضيق تنفس وغيرها من الأمراض المختلفة، ولذلك قررت الاعتماد على نفسها.

وقالت "نور"، إنها اعتمدت على نفسها وتعلمت قيادة التوك توك، ولا تتأخر في القيادة آخرها الساعة التاسعة مساء، وفي حالة إن كان هناك أي مشوار بعيد، والدتها تذهب معها حفاظًا عليها، وحرصًا عليها من الخطف أو أي حادثة.

وأضافت أنها لا تذهب إلى المدرسة وتعتمد على الدروس الخصوصية، لتوفير الوقت للعمل، خاصة في ظل جائحة كورونا، متابعة: "بكسب حوالي 30 جنيه في اليوم تقريبا، وبدي كل المال لأسرتي من أجل مساعدتهم"، متمنية رؤية الرئيس السيسي وأن تسلم عليه، وأن يُبنى لهم "سقف" للمنزل، لأنه يحتاج إلى الترميم

ومن جانبها قالت والدة الطالبة نور، إن لديها 5 أولاد، ولكن ابنتها تعلمت قيادة التوك توك، وكانت ترفض تمامًا الظهور في الصحافة أو الإعلام نهائيا، لأنها لا تريد أي مساعدة، وحدث أن جاء لها أكثر من شخص لتصويرها ولكنها رفضت ذلك بشكل تام.

وتابعت: "أخوات نور لا يقصرون في شىء، والتوك توك حصلت عليه بعدما حصلت على قرض بعدما تعرض والد "نور" للحادثة، بدلا من بيع مناديل في الشوارع".