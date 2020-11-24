مدير "التنبؤات الجوية": أمطار الجمعة خفيفة لن تؤثر على نهائي أفريقيا

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن نهايات فصل الخريف وبداية الشتاء، توجد تقلبات جوية طبيعية، وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانا عن 48 ساعة، من عدم الاستقرار والطقس المتقلب تبدأ من يوم الأربعاء وتستمر أيام الخميس والجمعة، وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية في محافظات مطروح والإسكندرية والسلوم ومطروح والاسكندرية ورشيد وبلطيم وبورسعيد والدقهلية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن يوم الجمعة المقبل سيشهد سقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على محافظة القاهرة، وبالتالي لن تؤثر على مباراة النهائي بين فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة أفريقيا، وحذر من التواجد في منطقة العين السخنة نهاية الأسبوع الجاري، لقضاء إجازة "الويك إند" لأن الأمطار هناك ستكون من متوسطة إلى غزيرة.

من جهة أخرى تم تعطيل الدراسة غدا في 6 محافظات، فقد قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء 25 نوفمبر 2020، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة.

وكذلك قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة، غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والحضانات، ومنح الموظفات المعيلات لأطفال في سن الحضانة إجازة، بعد ورود توقعات الأرصاد الجوية التي تنبأت بهطول أمطار على المحافظة.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرارا، بتعطيل الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، غدًا الأربعاء، بسبب موجة الطقس السيئ ستتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة.