نشأت الديهي عن التحفظ على أموال الإخوان: هذا من صُنع أيديكم

علق الإعلامي نشأت الديهي، على حكم محكمة الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، ومنعهم من التصرف في أموالهم قائلا: "هذا من صنع أيديكم"، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وأضاف "الديهي"، أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، أقامت دعوى قضائية تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات وأموال المتهمين المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة.

وأوضح الإعلامي، أن الهارب محمد ناصر حدث له حالة هلع عقب سماعه هذا الخبر، مضيفا:" إنت يا محمد يا ناصر طول عمرك شحات.. وكنت بتنام في محطات القطار".

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أكد أن موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر بالدولة، وأن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرض عليه، تنظيم إرهابي، وأعلن تأييده الكامل لهيئة كبار العلماء السعودية، من اعتبار جماعة "الإخوان" تنظيما إرهابيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدوري أمس الاثنين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، اطلع خلاله على بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية، والذي ينوه بالمكانة العظيمة التي توليها الشريعة للوحدة والتحذير من الفرقة والفرق الخارجة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأعلن المجلس، تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء والذي يأتي مؤكدا لما سبق أن صدر عن حكومة دولة الإمارات وحكومة السعودية من اعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا، وذلك لما عرف عن هذه الجماعة من منازعة لولاة الأمور وشق عصا الطاعة وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف".

ودعا المجلس جميع المسلمين، إلى نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء، كما أنه لا تجوز بيعة لغير الحاكم ولاتجوز بيعة أمير سري. وخلاصة الأمر، أن الأدلة الشرعية ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة ولاة الأمر احتراما والتزاما وعدم الخروج عليهم انضباطا ونظاما.