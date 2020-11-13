كارول سماحة: أشكر جمهور الإسكندرية لحفاوة الاستقبال وإشادتهم بالفيلم

أبدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة سعادة بالغة إزاء فوزها بجائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي عن دورها في الفيلم اللبناني "بالصدفة"، والذي شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة 36.

وقالت كارول، لـ "الوطن"، إنها تعتبر هذه الجائزة هي الأهم في مشوارها رغم فوزها بجوائز عديدة في مسيرتها الغنائية، إلا أن حصدها لجائزة من مصر وتحمل اسم فنانة تعشقها كـ فاتن حمامة تجعل التكريم له مذاق خاص ومختلف.

وشكرت "كارول" جمهور الإسكندرية على حفاوة استقبالهم لها وإشادتهم بالفيلم وتفاعلهم مع أحداثه وقت عرضه بسينما "سان ستيفانو".

وتدور أحداث الفيلم عندما تنقلب حياة رجل أعمال ناجح رأسا على عقب حين تسرق حقيبته من قبل مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى واحدة من الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة حياته كليا.

والفيلم بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميال الكيك، متير معاصري، سامي حمدان ومن إخراج باسم كريستو.

وقالت "كارول" خلال تكريمها: "سعيدة إني أتحدث الآن من بلدي مصر، التى عشت فيها ما يقارب السبع سنوات، والشيء المفرح بالنسبة لى أنه يتم تكريمى فى مصر كممثلة عن بلدى لبنان ودرع التكريم هذا يعتبر إهداء لكل فنان لبنانى ومبدع لبنانى يحاول أن يقدم صورة جيدة لوطني لبنان".

وكانت هنأت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بإنستجرام، المطربة اللبنانية كارول سماحة، بعد تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي، عن فيلمها "بالصدفة".

وعلقت إلهام: "ألف مبروك صديقتى الغالية جدا كارول سماحة أول جائزة تمثيل أفضل ممثلة فى مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.. تستاهليها بجدارة.. فرحت لك من كل قلبي".