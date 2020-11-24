سيدة تعاني من "داء الفيل" موجهة الشكر للرئيس: شعب مصر كله بيحبك

وجهت عزيزة مجدي، السيدة التي تعاني من داء الفيل، وناشدت المسؤولين بالأمس لعلاجها، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأطباء الذين ساعدوا في نقلها من بيتها إلى المستشفى، لتحصل على رعاية طبية أفضل.

وأضافت "عزيزة" خلال مقابلة معها في فضائية "ten"، أنها تعانى من المرض منذ 4 سنوات، وتتلقى العلاج على يد أشخاص يساعدوها، لكن عندما أصبحوا لا يستطيعون الإنفاق عليها بشكل كامل، قدمت استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت لا تمتلك مالا للعلاج، وكانت تجلس طوال اليوم على أرض الغرفة التي تعيش فيها.

وأشارت إلى أنها لا تستطيع دخول الحمام بسبب زيادة وزنها، ولديها أولاد أيتام ولد وبنت وزوجها توفى، ولم يترك لها معاش أو مصدر دخل تعيش منه، ولم تستطع العمل بسبب ظروفها الصحية.

وتوجهت "عزيزة" بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "بشكر الرئيس على اللي عمله معايا، مهما أقول مش عارفة أشكرك إزاي ربنا يخليك، شعب مصر كله بيحبك ووراك واحنا بنحبك ياريس، ربنا يصلح الحال بين إيديك، ويحبب فيك ناسه ويكفيك شر المرض، وشر الخطر، وتفضل تعملنا كل الحاجات الحلوة".

وتابعت: "ارتحت نفسيا منذ وصولي المستشفى، وقبل ما أجي كانت نفسيتي مدمرة، أنا عاوزه سكن لأولادي خاص بيهم، وعاوزة أعلمهم معاش شهري، زي أي زوجة مصرية، نفسها تقف جنب عيالها بعد موت أبوهم".