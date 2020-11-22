جامعة طنطا: علاج 1188 حالة والتوعية بـ"سرطان الثدي" في قافلة طبية

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، إطلاق الجامعة، اليوم الأحد، حملة للكشف والتوعية بسرطان الثدي، من خلال قافلة جامعة طنطا الطبية الشاملة إلى قرية سجين الكوم بمحافظة الغربية، تنفيذًا لمبادرة "صحة المرأة المصرية"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استكمالًا لدورها المجتمعي بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أن القوافل الطبية الشاملة للجامعة يتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة ورعاية المرضى، حيث ضمت القافلة اليوم 22 طبيبًا من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات الطبية، حيث أجرت الكشف وقدمت العلاج والأدوية بالمجان لـ1188 حالة في العديد من التخصصات، كما تم عمل قافلة بيطرية وتوزيع العلاج بالمجان.

شارك فى فعاليات القافلة الدكتورة سحر هزاع، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، وخالد فتحي مدير إدارة المتابعة بجامعة طنطا، والإعلامي هاني حسين، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

أقيمت القافلة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة قطور، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، حيث كان في أستقبال القافلة الطبية هاني مصطفى رئيس مجلس ومدينة قطور، والدكتور عبد الفتاح عبده مدير الإدارة التعليمية بقطور، ومحمد مصطفى رئيس الوحدة المحلية بسجين الكوم والدكتور الحسين فتوح بقسم الطب الوقائي بقطور.