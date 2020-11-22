جامعة طنطا: علاج 1188 حالة والتوعية بـ"سرطان الثدي" في قافلة طبية
03:55 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
جامعة طنطا: علاج 1188 حالة والتوعية بـ"سرطان الثدى" في قافلة طبية
أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، إطلاق الجامعة، اليوم الأحد، حملة للكشف والتوعية بسرطان الثدي، من خلال قافلة جامعة طنطا الطبية الشاملة إلى قرية سجين الكوم بمحافظة الغربية، تنفيذًا لمبادرة "صحة المرأة المصرية"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك استكمالًا لدورها المجتمعي بالتنسيق مع مديرية الصحة بالغربية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح رئيس جامعة طنطا أن القوافل الطبية الشاملة للجامعة يتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة ورعاية المرضى، حيث ضمت القافلة اليوم 22 طبيبًا من أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات الطبية، حيث أجرت الكشف وقدمت العلاج والأدوية بالمجان لـ1188 حالة في العديد من التخصصات، كما تم عمل قافلة بيطرية وتوزيع العلاج بالمجان.
شارك فى فعاليات القافلة الدكتورة سحر هزاع، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع بالجامعة، وخالد فتحي مدير إدارة المتابعة بجامعة طنطا، والإعلامي هاني حسين، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.
أقيمت القافلة بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة قطور، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية الطب البيطري، حيث كان في أستقبال القافلة الطبية هاني مصطفى رئيس مجلس ومدينة قطور، والدكتور عبد الفتاح عبده مدير الإدارة التعليمية بقطور، ومحمد مصطفى رئيس الوحدة المحلية بسجين الكوم والدكتور الحسين فتوح بقسم الطب الوقائي بقطور.