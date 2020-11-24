بـ368 صوتا.. "أبو زيد" يحصد أعلى الأصوات في اللجنة رقم 181 بملوي

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية لانتخابات مجلس النواب "جولة الإعادة"، باللجنة 181 بالدائره الخامسة بمركز وبندر ملوي، في جنوب محافظة المنيا، والتي يتنافس فيها 6 مرشحين علي 3 مقاعد، تصدر محمدعبد الحكيم أبو زيد، عن حزب مستقبل وطن، بعدد أصوات368، يليه مصطفى محمود، مستقل بـ246 صوتا، ورياض عبدالستار حسن، مستقبل وطن، بـ148 صوتا، ومحمد عامر حلمي، الإصلاح والتنمية، بـ99 صوتا، ثم هيلا سيلاسي غني ميخائيل، الشعب الجمهوري، ب72 صوتا، وحازم محمد عبد الهادي، مستقل،33 صوتًا.محمد

ويبلغ عدد الناخبين في تلك اللجنة 3142، والحضور 456، والصحيح 412، والباطل 44.

وكانت جولة الإعادة قد جرت علي مدار يومين داخل 474 مركز انتخابي و1021 لجنة فرعية بمحافظة المنيا، التي تضم 3 مليون و236 ألف ناخب، وتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعد، داخل 5 دوائر انتخابية هي: مركز وبندر المنيا والمنيا الجديدة، سمالوط ومطاي، مغاغه وبني مزار والعدوه، أبوقرقاص، مركز وبندر ملوي.