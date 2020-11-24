429 صوتا صوتا لـ حمزة و394 لبهجت في لجنتين بالضبعية الأقصر

أظهرت النتائج الأولية للفرز في لجنتي 30 و31 ومقرها مدرسة الحدادين بالضبعية الدائرة الثانية بالأقصر، تقدم المرشح أحمد حمزة على منافسه بهجت الصن، حيث حصد الأول 429 صوتًا، بينما حصل الصن على 394 من إجمالي أصوات 848، و25ل صوتًا باطلة.

وتقدم المرشح عبدالرحمن بشاري على المرشح بهاء أبو الحمد عثمان، حيث حصل الأول على 324 صوت، وبشاري 415 صوت لجنة 74 مدرسة القباحي بمدينة الأقصر دائرة مركز وبندر الأقصر.

يذكر أن الأقصر تضم ثلاث دوائر، ويتنافس في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، 6 مرشحين، حيث تشهد الدائرة الأولى دائرة الأقصر المنافسة بين مرشحين مستقلين هما بهاء أبو الحمد، نائب سابق، ورجل الأعمال عبد الرحمن بشاري.

أما الدائرة الثانية وهي دائرة القرنة فيتنافس بها على المقعد أحمد حمزة خليفة، معلم خبير بالمعاش، مرشح مستقل ومحمد بهجت الصن، نائب سابق، مرشح عن حزب الحرية.

فيما يتنافس مرشحا حزب الشعب الجمهوري محمد النوبي عامر وشهرته تقادم العمدة، وباهي أمين، معلم خبير، على مقعد الدائرة الثالثة وهي دائرة إسنا.